***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü 2020/22425 E. Sayılı dosya ile borçlular aleyhine başlatılan ilamlı takip nedeniyle Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İcra ve İflas Kanunu madde 94/1 uyarınca pay haciz yazısı gönderilmiştir. Çukurova Holding A.S, Demir Toprak Ithalat ve Ihracat A,S ve Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.S.'nin şirketimiz nezdinde pay senedi veya pay ilmühaberi çıkartılmamış çıplak payı bulunmamaktadır. Bu nedenle haciz yazısına itirazen ve cevaben bildirim yapılmıştır.Alacaklı: Türkiye İş Bankası A.Ş.Borçlular: Çukurova Holding A.Ş., Sınai Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.,Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.Takibe konu tutar: 489.093.060,00 TLToplam Borç: 593.111.350,00- TL (04.06.2021 tarihi itibariyle)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940708BIST