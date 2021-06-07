***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 17:20
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü 2020/22425 E. Sayılı dosya ile borçlular aleyhine başlatılan ilamlı takip nedeniyle Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İcra ve İflas Kanunu madde 94/1 uyarınca pay haciz yazısı gönderilmiştir. Çukurova Holding A.S, Demir Toprak Ithalat ve Ihracat A,S ve Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.S.'nin şirketimiz nezdinde pay senedi veya pay ilmühaberi çıkartılmamış çıplak payı bulunmamaktadır. Bu nedenle haciz yazısına itirazen ve cevaben bildirim yapılmıştır.
Alacaklı: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Borçlular: Çukurova Holding A.Ş., Sınai Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.,Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.
Takibe konu tutar: 489.093.060,00 TL
Toplam Borç: 593.111.350,00- TL (04.06.2021 tarihi itibariyle)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940708
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.451
En Düşük
1.433
18:058,6334
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|: -0,39%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0510,5371
En Yüksek
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|: -0,12%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,5685
En Düşük
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En Yüksek
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|| -1,66
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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527,83
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|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6295
|8,6334
|% -0,39
|
|Euro
|10,5296
|10,5371
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,1981
|12,2592
|% -0,30
|
|Frank
|9,5805
|9,6383
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|3,46
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,55
|
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