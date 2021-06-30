***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 21:44
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945306
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
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1.377
En Düşük
1.352
18:058,7134
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6449
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496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7053
|8,7121
|% -0,25
|
|Euro
|10,3198
|10,3292
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9826
|12,0427
|% -0,58
|
|Frank
|9,3636
|9,4200
|% -0,83
|
|Riyal
|2,3143
|2,3259
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|8,20
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,36
|