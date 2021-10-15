***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 560 ada, 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın kayıtları üzerine Anadolubank A.Ş. lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak Anadolubank A.Ş.nin (Bornova Şubesi) lehine dördüncü derecede 6.000.000,00 (altımilyon) TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971066BIST