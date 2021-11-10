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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 17:25
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parselde bulunan gayrımenkulun  ve üzerinde kurulu binanin kayitlari üzerinde tesis edilmiş Anadolubank A.Ş. lehine 1. Derece tesis edilmiş olan 3.000.000 (üçmilyon) TL bedelli ipotek fek edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976852


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Tam 3.852 3.951 96,52  
Yarım 1.861 1.910 45,72  
Çeyrek 933 955 22,86  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 0,60  
Gümüş Gr. 7,81 7,81 0,20  
B. Petrol 84,92 84,92 0,14  
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