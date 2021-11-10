***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parselde bulunan gayrımenkulun ve üzerinde kurulu binanin kayitlari üzerinde tesis edilmiş Anadolubank A.Ş. lehine 1. Derece tesis edilmiş olan 3.000.000 (üçmilyon) TL bedelli ipotek fek edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976852BIST