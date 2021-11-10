***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 17:25
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parselde bulunan gayrımenkulun ve üzerinde kurulu binanin kayitlari üzerinde tesis edilmiş Anadolubank A.Ş. lehine 1. Derece tesis edilmiş olan 3.000.000 (üçmilyon) TL bedelli ipotek fek edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976852
BIST
17:181.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.618
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|Önceki Kapanış
|: 1.616
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1.627
En Düşük
1.604
17:189,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,8350
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|Önceki Kapanış
|: 9,7180
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9,8767
En Düşük
9,7204
17:1811,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0729
|Açılış
|: 11,3600
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|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,4063
En Düşük
11,2653
17:18587,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 13,93
|Açılış
|: 587,15
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
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587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.461.381
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|139.442.314
|% 9,93
|
|BANVT
|72,00
|20.373.591
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,69
|3.976.822
|% 9,85
|
|SARKY
|16,89
|48.418.800
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,14
|31.965.449
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,82
|7.937.272
|% -6,76
|
|BASGZ
|19,17
|341.934.549
|% -6,30
|
|GARAN
|10,77
|3.169.689.444
|% 1,80
|
|PETKM
|7,28
|2.986.674.460
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,49
|1.710.268.879
|% 5,02
|
|THYAO
|18,21
|1.589.055.069
|% 0,28
|
|SISE
|9,54
|1.538.191.796
|% 2,69
|
|PETKM
|7,28
|2.986.674.460
|% 0,28
|
|GARAN
|10,77
|3.169.689.444
|% 1,80
|
|TSPOR
|6,49
|1.710.268.879
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,15
|768.455.327
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,11
|500.952.265
|% -0,47
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8197
|9,8252
|% 0,96
|
|Euro
|11,3559
|11,3667
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,2540
|13,3204
|% 0,77
|
|Frank
|10,7310
|10,7956
|% 0,89
|
|Riyal
|2,6145
|2,6276
|% 1,13
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|24,24
|
|Altın Gr.
|586
|587
|13,32
|
|Cumhuriyet
|3.868
|3.926
|86,00
|
|Tam
|3.852
|3.951
|96,52
|
|Yarım
|1.861
|1.910
|45,72
|
|Çeyrek
|933
|955
|22,86
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,81
|7,81
|0,20
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|0,14
|
Seans Raporu
17:18
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 13 artarak (% 0.75 ) 1, 772
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17:30XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 25, 329.00 milyon TL de
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17:28DOAS
Yüzde 9.44 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 332, 584 adet işlem
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17:27TUREX
Yüzde 4.86 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 517 adet işlem
-
17:26ALBRK
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 032, 649 adet işlem