***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 17:28
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ‘na uygun çalışmalar yapmak üzere oluşturulan gönüllü ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Buhar oluşturmak için doğalgaz kullanımına geçilmesi için hazırlanan proje onaylanmış ve yatırım sürecine başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ilişkin detaylı bilgiler her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızda kamuya duyurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Özel Durumlar Tebliğ'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994991
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1855
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:3215,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1580
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32793,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,17
|Açılış
|: 793,29
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.486.342
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KAPLM
|37,20
|33.798.426
|% 5,86
|
|PRKAB
|50,40
|206.825.878
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.782.521
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|GARAN
|11,53
|3.772.887.267
|% -3,84
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,86
|2.820.602.541
|% -7,05
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,42
|2.082.223.446
|% -4,26
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|GARAN
|11,53
|3.772.887.267
|% -3,84
|
|AKBNK
|7,42
|2.082.223.446
|% -4,26
|
|HALKB
|5,17
|1.274.643.707
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6080
|13,6230
|% 1,38
|
|Euro
|15,4760
|15,4922
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,4434
|18,5359
|% 0,91
|
|Frank
|14,8056
|14,8948
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6175
|3,6357
|% 1,33
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-1,94
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,56
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,22
|0,25
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|0,54
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 1 kaybederek (% -5.24 ) 1, 775
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKAB, QNBFB, QNBFL, DOBUR, KUTPO, AKFGY, PKENT, UZERB, INTEM
-
17:54
EMNIS, ORCAY, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında