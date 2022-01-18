***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ‘na uygun çalışmalar yapmak üzere oluşturulan gönüllü ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Buhar oluşturmak için doğalgaz kullanımına geçilmesi için hazırlanan proje onaylanmış ve yatırım sürecine başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ilişkin detaylı bilgiler her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızda kamuya duyurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Özel Durumlar Tebliğ'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yapılan açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994991BIST