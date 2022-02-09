***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı içinde İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme yöntemi ile Şirketimizin % 100 payına sahip olduğu Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurulmuştu. Bu sebepten ilki Aralık 2021 (yıllık) hesap dönemi olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000659BIST