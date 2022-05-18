***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 17:30
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı iştirakimize 3.814.058,09 TL net defter değerindeki sabit kıymetin (Hanway Rewo 2500W High-Speed Scanning Digital Ink Jet Press) ayni sermaye olarak ilave edilmesine (Kesin Ayni Sermaye Tutarı, Asliye Ticaret Mahkemesince belirlenecek Bilirkişi Raporu sonucunda belirlenen tutar olmak üzere), 31/03/2022 Tarihli Mali Tablolarımızda yer alan ve defterlerimizde kayıtlı 1.150.000,00 TL nakit alacağımızın nakdi sermaye artışı olarak sermayeye eklenmesine ve bu hususlar hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında bilgi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031202
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0458
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,89
|Açılış
|: 933,75
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9438
|15,9479
|% 0,29
|
|Euro
|16,7054
|16,7468
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,6827
|19,7814
|% -0,67
|
|Frank
|16,0300
|16,1266
|% 0,54
|
|Riyal
|4,2362
|4,2574
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,24
|
|Altın Gr.
|934
|935
|6,12
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de