***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPrigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı iştirakimize 3.814.058,09 TL net defter değerindeki sabit kıymetin (Hanway Rewo 2500W High-Speed Scanning Digital Ink Jet Press) ayni sermaye olarak ilave edilmesine (Kesin Ayni Sermaye Tutarı, Asliye Ticaret Mahkemesince belirlenecek Bilirkişi Raporu sonucunda belirlenen tutar olmak üzere), 31/03/2022 Tarihli Mali Tablolarımızda yer alan ve defterlerimizde kayıtlı 1.150.000,00 TL nakit alacağımızın nakdi sermaye artışı olarak sermayeye eklenmesine ve bu hususlar hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında bilgi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031202BIST