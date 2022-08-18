***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 16:22
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortağımız Çukurova Invesments N.V. tarafından şirketimize iletilen bildirim mektunda, sermayemizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli toplam 583,324,583 adet hisse üzerinde 11 Aralik 2015 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden DS Smith International Packaging B.V. lehine tesis edilmiş bulunan birinci dereceden rehin 17 Agustos 2022 tarihinde fek edildiği belirtilmiştir. Bu bildirime istinaden yönetim kurulu kararı alınarak pay defterine kaydedilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056694
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.020,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.019,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0459
|18,0581
|% 0,61
|
|Euro
|18,2391
|18,2897
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5302
|21,6381
|% -0,16
|
|Frank
|18,8152
|18,9285
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7924
|4,8164
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.841
|6.930
|14,00
|
|Yarım
|3.333
|3.388
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|2,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem