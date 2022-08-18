***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtağımız Çukurova Invesments N.V. tarafından şirketimize iletilen bildirim mektunda, sermayemizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli toplam 583,324,583 adet hisse üzerinde 11 Aralik 2015 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden DS Smith International Packaging B.V. lehine tesis edilmiş bulunan birinci dereceden rehin 17 Agustos 2022 tarihinde fek edildiği belirtilmiştir. Bu bildirime istinaden yönetim kurulu kararı alınarak pay defterine kaydedilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056694BIST