***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23.03.2023 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127429BIST