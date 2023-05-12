***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 15:21
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
23 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü doğrultusunda, Syn. Aynur ERGÜN ve Syn. Cemal BULAKOĞLU 'nun sunulmalarına karar verilmiştir. Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895
BIST
16:354.852
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:35
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
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|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
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|OZRDN
|15,36
|38.924.121
|% 9,95
|
|ELITE
|12,51
|26.924.493
|% 9,64
|
|LUKSK
|70,40
|14.339.296
|% 8,39
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|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.643.957
|% -9,76
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
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|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
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|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
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|KCHOL
|99,45
|4.644.079.853
|% 2,95
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|THYAO
|134,40
|4.321.111.898
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
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|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
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|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
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|EKGYO
|5,90
|1.337.241.450
|% -0,51
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,42
|356.827.317
|% -0,82
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,6131
|19,6180
|% 0,36
|
|Euro
|21,4503
|21,4779
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,4935
|24,6163
|% 0,45
|
|Frank
|21,8496
|21,9812
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2177
|5,2439
|% 0,41
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|16:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,47
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|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|7,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.643
|9.929
|156,81
|
|Yarım
|4.736
|4.922
|58,00
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|Çeyrek
|2.361
|2.446
|21,00
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|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,05
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|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,52
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