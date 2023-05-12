***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü doğrultusunda, Syn. Aynur ERGÜN ve Syn. Cemal BULAKOĞLU 'nun sunulmalarına karar verilmiştir. Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895BIST