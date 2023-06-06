***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına: Fikri Şadi GÜCÜM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Mehmet Ali KARAMEHMET, Yönetim Kurulu Üyeliğine: İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Aynur ERGÜN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Cemal BULAKOĞLU seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156486BIST