***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 16:05
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın tarafımıza tebliğ ettiği E-31043872-659-87963 sayılı ve Haciz kaldırılması konulu yazılarında, Fon Başkanlık makamının amme borçluları Sınai ve Mali Yatırımlar Holding AŞ, Endüstri Holding AŞ, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık ve Reklamcılık San. ve Tic. AŞ ve Çukurova Holding AŞ ile ilgili olarak uygulanan tüm hacizlerin fek edilmesi bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222379
BIST
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16:378.040
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 8.095
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|: 8.087
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8.029
En Yüksek
8.121
16:3728,9384
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|: 28,9300
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28,9495
En Düşük
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1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|36,30
|125.955.700
|% 10,00
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|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.301.209
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.607.764
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.941.118
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,29
|9.823.905
|% -8,40
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,25
|6.358.442.563
|% -1,43
|
|MIATK
|42,52
|2.653.145.665
|% 7,37
|
|EREGL
|40,16
|2.486.073.967
|% 0,35
|
|ASTOR
|108,20
|2.278.637.177
|% 0,84
|
|AKBNK
|36,08
|2.272.001.158
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,03
|649.661.033
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,39
|812.718.431
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,54
|2.258.738.135
|% -0,62
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|167.138.042
|% 0,50
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9305
|28,9364
|% 0,08
|
|Euro
|31,3408
|31,3499
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4342
|36,6169
|% 0,05
|
|Frank
|32,9930
|33,1918
|% 0,04
|
|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,08
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
|
|Platin
|910,31
|912,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,74
|977,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,84
|% 0,66
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