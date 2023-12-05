***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın tarafımıza tebliğ ettiği E-31043872-659-87963 sayılı ve Haciz kaldırılması konulu yazılarında, Fon Başkanlık makamının amme borçluları Sınai ve Mali Yatırımlar Holding AŞ, Endüstri Holding AŞ, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık ve Reklamcılık San. ve Tic. AŞ ve Çukurova Holding AŞ ile ilgili olarak uygulanan tüm hacizlerin fek edilmesi bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222379BIST