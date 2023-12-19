***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu I. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın E-94075621-659-89352 sayılı ve Rehin Fekki konulu ve 18.12.2023 tarihli yazısı ileŞirketimiz hissedarları Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret AŞ, Sınai ve Mali Yatırımlar Holding AŞ, Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Çukurova Holding AŞ, Borak SA, Endüstri Holding AŞ, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. AŞ ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında imzalanan Hisse Senedi Rehin Sözleşmeleri kapsamında söz konusu şirketlerin, şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ.deki hisseleri üzerinde TMSF lehine tesis edilen rehinlerinin fek edilmiş olduğu bildirilmiştir.Son durum itibari ile şirketimiz hissedarlarının payları üzerinde TMSF lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya haciz kalmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226907BIST