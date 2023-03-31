Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 18:50
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay grupları arasında dönüşüm
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Dönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında Dönüşüm

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2023
Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni Grup ve nevi değişiklik yapılmasındaki amaç, TTK 485 ve SPK ilgili hükümleri gereğince 1.980.000,00 TL nominal değerli B grubu payın Borsa'da işlem gören statüye çevrilmesidir.

Pay Grupları Arasında Dönüşüm Detayı
Pay Grup Bilgileri Verilecek Menkul Kıymet Dönüştürülecek Tutar (TL) Dönüşüm Oranı Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 1.980.000 9,9 Nâma
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 Hamiline

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yonetim kurulu toplantısında,
1- Şirketimizin Mevcut 20.000.000,00 TL'lik sermayesi içerinde 5.750.000,00 TL nominal değerli (B) Gurubu nama yazılı paylarının, 1.980.000,00 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (C) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine,
2- Esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,
3- İlgili maddeye izinlerin alınması kaydıyla, esas sözleşme değişikliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI ..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130587


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.813
Değişim :  -1,70% |  -83,14
Açılış :  4.876  
Önceki Kapanış :  4.896  
En Yüksek
4.882 En Düşük
4.791
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,69 64.061.153 % 9,98  
EKSUN 86,50 44.792.122 % 9,98  
OYLUM 3,64 43.102.479 % 9,97  
OYAYO 10,61 7.866.621 % 9,95  
ONCSM 175,80 91.880.480 % 9,94  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1803 19,1879 % 0,11  
Euro 20,8488 20,8796 % -0,28  
Sterlin 23,6258 23,7443 % -0,22  
Frank 20,8970 21,0229 % -0,04  
Riyal 5,0953 5,1208 % 0,07  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 -1,60  
Altın Gr. 1.220 1.220 -0,60  
Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.230 8.330 12,00  
Yarım 4.035 4.076 6,00  
Çeyrek 2.017 2.038 3,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,24  
Gümüş Gr. 14,88 14,90 0,15  
B. Petrol 79,56 79,56 0,96  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru