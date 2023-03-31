***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay grupları arasında dönüşümYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında DönüşümYetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2023Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni Grup ve nevi değişiklik yapılmasındaki amaç, TTK 485 ve SPK ilgili hükümleri gereğince 1.980.000,00 TL nominal değerli B grubu payın Borsa'da işlem gören statüye çevrilmesidir.Pay Grupları Arasında Dönüşüm DetayıPay Grup Bilgileri Verilecek Menkul Kıymet Dönüştürülecek Tutar (TL) Dönüşüm Oranı NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 1.980.000 9,9 NâmaC Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 HamilineEk AçıklamalarŞirketimiz yonetim kurulu toplantısında,1- Şirketimizin Mevcut 20.000.000,00 TL'lik sermayesi içerinde 5.750.000,00 TL nominal değerli (B) Gurubu nama yazılı paylarının, 1.980.000,00 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (C) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine,2- Esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,3- İlgili maddeye izinlerin alınması kaydıyla, esas sözleşme değişikliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI ..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130587BIST