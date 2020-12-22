***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2020 10:14
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
LATİFE ERDOST Muhasebe Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi 22.12.2020 02328770855 latife.erdost@kaplaminambalaj.com -- --
RAFİ KUTAY CAMGÖZ Muhasebe Şefi,Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 22.12.2020 02328770855 rafikutay.camgoz@kaplaminambalaj.com SPF DÜZEY 3/KURUMSAL YÖN. DERECELENDİRME /TÜREV ARAÇLAR 206646/701177/305557
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894180
BIST
13:231.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:237,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6157
13:239,3169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0344
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3113
13:23459,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,16
|Açılış
|: 459,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler13:21
|CLEBI
|143,00
|94.189.382
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.616.408
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.501.185
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|425.411.397
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|19.990.920
|% -8,71
|
|KARTN
|2.480,00
|274.790.968
|% -8,36
|
|GARAN
|9,92
|942.992.069
|% 1,54
|
|THYAO
|12,53
|936.954.630
|% 2,54
|
|ODAS
|4,10
|615.141.461
|% -0,24
|
|TSKB
|1,86
|561.622.915
|% -2,11
|
|OTKAR
|293,40
|529.453.988
|% 2,52
|
|TSKB
|1,86
|561.622.915
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|349.319.676
|% 1,90
|
|ODAS
|4,10
|615.141.461
|% -0,24
|
|ALBRK
|2,08
|239.011.902
|% 1,46
|
|PETKM
|4,84
|508.697.026
|% 2,11
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6179
|7,6250
|% -0,21
|
|Euro
|9,3157
|9,3239
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,1915
|10,2427
|% -0,54
|
|Frank
|8,5781
|8,6298
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0281
|2,0383
|% -0,11
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,80
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.037
|3.113
|-32,47
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-15,71
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|26,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,27
|50,27
|-0,64
|