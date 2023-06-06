***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2023 17:24
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FİKRİ ŞADİ GÜCÜM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.04.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --
MEHMET ALİ KARAMEHMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.12.2015 İcrada Görevli Değil -- ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --
İSA DOĞANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 18.04.2018 İcrada Görevli Genel Müdür ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --
AYNUR ERGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
CEMAL BULAKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156512
BIST
17:325.377
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,11
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3221,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2447
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3223,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2230
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:321.354,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.920.974
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.298.033
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|271.512.783
|% 9,96
|
|ARASE
|152,30
|136.765.097
|% 9,96
|
|IMASM
|21,80
|695.653.643
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.028.575
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|69.331.700
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,62
|70.700.285
|% -9,17
|
|OZRDN
|14,97
|24.397.635
|% -7,99
|
|THYAO
|163,80
|8.117.703.391
|% -0,43
|
|SASA
|65,70
|6.209.733.356
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,00
|4.735.302.363
|% 0,21
|
|ASELS
|52,95
|4.504.052.191
|% 3,62
|
|EREGL
|35,04
|3.316.444.546
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,49
|2.196.590.971
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,67
|2.832.757.621
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,90
|2.535.298.134
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.300.650.167
|% -1,82
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5869
|26,7203
|% 0,90
|
|Frank
|23,5470
|23,6888
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7152
|5,7439
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,91
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.354
|13,74
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.516
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.303
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,18
|16,19
|0,07
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-0,91
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM
-
17:44
IHLGM, BRMEN, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında