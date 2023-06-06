***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFİKRİ ŞADİ GÜCÜM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.04.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --MEHMET ALİ KARAMEHMET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.12.2015 İcrada Görevli Değil -- ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --İSA DOĞANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 18.04.2018 İcrada Görevli Genel Müdür ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ Evet -- Bağımsız Üye Değil -- Değerlendirilmedi --AYNUR ERGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİCEMAL BULAKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150895 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156512BIST