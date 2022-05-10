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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:38
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
06/2022
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Kaplamin Ambalaj San. ve Tic A.Ş.
Sorumluluk Beyanı
MALİ TABLOLARIN KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 10/05/2022
KARAR SAYISI: 06/2022
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'nin 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanıdır.
01 Ocak - 31 Mart 2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, konsolide olmayan finansal tablolarla faaliyet raporunun
 
 * Tarafımızca incelendiğini
 * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarihte yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu,
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Fikri GÜRBÜZ (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı)
Mustafa ŞAHİN (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)
İsa Doğanlı (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür)
Latife ERDOST (Muhasebe Müdürü)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028621


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Yarım 2.965 3.044 3,60  
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B. Petrol 108 108 5,05  
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