***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.06.2023 16:59
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite başkanı olarak Cemal BULAKOĞLU, üyeliğe Aynur ERGÜN'ün, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite başkanı olarak Aynur ERGÜN, üyeliğe Cemal BULAKOĞLU ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Cemal BULAKOĞLU'ün, üyeliğe Aynur ERGÜN'ün seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156487
BIST
17:325.377
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,27
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3221,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2447
|Açılış
|: 76,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 76,7100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3223,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2230
|Açılış
|: 15,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2800
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:3216,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,09
|Açılış
|: 16,21
|
|Önceki Kapanış
|: 16,12
|
16,49
En Düşük
16,08
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.920.974
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.298.033
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|271.512.783
|% 9,96
|
|ARASE
|152,30
|136.765.097
|% 9,96
|
|IMASM
|21,80
|695.653.643
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.028.575
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|69.331.700
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,62
|70.700.285
|% -9,17
|
|OZRDN
|14,97
|24.397.635
|% -7,99
|
|THYAO
|163,80
|8.117.703.391
|% -0,43
|
|SASA
|65,70
|6.209.733.356
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,00
|4.735.302.363
|% 0,21
|
|ASELS
|52,95
|4.504.052.191
|% 3,62
|
|EREGL
|35,04
|3.316.444.546
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,49
|2.196.590.971
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,67
|2.832.757.621
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,90
|2.535.298.134
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.300.650.167
|% -1,82
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5869
|26,7203
|% 0,90
|
|Frank
|23,5470
|23,6888
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7152
|5,7439
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|
Seans Raporu
17:32
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17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
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17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM