***KAREL* *AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.09.2021 16:50
***KAREL******AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKGRT, KAREL
06.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSIGORTA AKGRT 0,34 0,289
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KAREL ELEKTRONIK KAREL 242,93552 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961731
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,24
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,96
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYLUM
|4,40
|34.662.512
|% 10,00
|
|CASA
|129,80
|1.341.481
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.370.773
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.413.374
|% -9,99
|
|SNKRN
|26,08
|200.879
|% -6,86
|
|BURCE
|20,34
|8.992.730
|% -6,61
|
|KERVN
|0,58
|906.882
|% -6,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,89
|1.135.766.196
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
|
|SASA
|28,44
|570.662.505
|% 0,85
|
|EREGL
|18,14
|529.470.720
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,61
|512.503.723
|% -1,17
|
|ODAS
|1,58
|320.067.482
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|292.559.482
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|296.144.698
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,43
|217.371.735
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2995
|8,3019
|% 0,34
|
|Euro
|9,8631
|9,8770
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4794
|11,5369
|% 0,56
|
|Frank
|9,0538
|9,1083
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2074
|2,2185
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|23,16
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|