***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 12:16
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825327
BIST
13:20105.723
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -3.877,23
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:206,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:206,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0904
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:20329,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,51
|Açılış
|: 329,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,94
|42.214.289
|% 11,30
|
|DEVA
|10,33
|97.726.345
|% 7,27
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,66
|9.491.725
|% 4,06
|
|OYAYO
|6,61
|6.249.304
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,50
|9.513.247
|% -9,64
|
|BURCE
|7,20
|4.436.197
|% -8,63
|
|UTPYA
|4,60
|3.394.865
|% -8,55
|
|EGCYO
|0,33
|37.867
|% -8,33
|
|THYAO
|10,94
|532.880.500
|% -1,80
|
|ASELS
|28,74
|327.830.930
|% -3,69
|
|GARAN
|9,63
|182.177.074
|% -3,99
|
|TUPRS
|93,25
|138.348.052
|% -1,58
|
|PETKM
|3,45
|134.528.057
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,33
|87.245.785
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|129.797.519
|% -4,12
|
|ODAS
|2,00
|100.636.953
|% -3,38
|
|THYAO
|10,94
|532.880.500
|% -1,80
|
|KARSN
|1,81
|82.951.202
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9889
|8,0289
|% 1,00
|
|Frank
|6,5615
|6,6010
|% 1,60
|
|Riyal
|1,6214
|1,6296
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,84
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-0,45
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-0,21
|
|Çeyrek
|523
|534
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|37,07
|37,07
|-8,20
|