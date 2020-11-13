***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2020 13:17
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888390
BIST
16:221.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:227,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:229,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:22467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,00
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.267.591
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,28
|1.131.354.132
|% 0,64
|
|PETKM
|4,75
|971.568.669
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|TSKB
|2,29
|712.884.710
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|462.460.822
|% 0,53
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6929
|7,7059
|% 0,22
|
|Euro
|9,0903
|9,1066
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,1181
|10,1689
|% 0,57
|
|Frank
|8,3932
|8,4438
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,19
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|12,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,20
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|