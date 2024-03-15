***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2024Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen -Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 104.654.507,388 104.654.507,388B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 177.294.816,678 177.294.816,678C Grubu, KAREL, TREKREL00019 523.936.206,284 523.936.206,284Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 805.885.530,35 TL 0 TL 0 TL 805.885.530,35 TLEk AçıklamalarŞirketimizin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde1) Şirketimizin, sermayesine % 100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Telesis Telekomünikasyon) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine (Birleşme İşlemi),2) Şirketimizin, devrolacak Telesis Telekomünikasyon'un oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olması nedeniyle Birleşme İşlemi'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13 üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dâhilinde yürütülmesine,3) "Kolaylaştırılmış usulde" yapılacak mezkûr Birleşme İşlemi'nde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" hükümlerine göre herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01/01/2023–30/09/2023 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına,5) Mezkûr Birleşme İşlemi kapsamında "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,6) Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini ve yapılması gereken resmi başvurular hususlarında Şirketimiz Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259369BIST