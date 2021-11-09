***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarGerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -14.498.860 -14.498.860 -14.498.860 -1.192.520 -1.192.520 11.664.000 324.260.715 56.400.913 380.661.628 434.954.248 4.320.915 439.275.163Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Transferler121.636.200 -121.636.200 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.035.333 -4.035.333 -4.035.333 443.454 87.780 87.780 531.234 88.462.498 88.462.498 84.958.399 337.720 85.296.119Dönem Karı (Zararı)88.462.498 88.462.498 88.462.498 -347.209 88.115.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.035.333 -4.035.333 -4.035.333 443.454 87.780 87.780 531.234 -3.504.099 684.929 -2.819.170Sermaye Arttırımı141.680.000 -141.680.000 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler22 200.000.000 -18.158.841 -18.158.841 -18.158.841 -857.103 87.780 87.780 -769.323 11.664.000 304.216.915 88.462.498 392.679.413 585.415.249 4.119.193 589.534.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.738.140 15.146.066Dönem Karı (Zararı)88.115.289 64.889.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)88.678.143 51.481.512Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-562.854 13.408.022Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.745.817 108.765.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 , 16 26.593.970 19.820.252Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler341.269 62.314Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 341.269 62.314Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.030.190 4.489.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 8.527.947 3.905.884Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 164.308 370.023Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler756.304 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 581.631 214.025Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.644.566 24.014.925Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -15.175.555 -10.483.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 22.820.121 34.498.632Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-3.237.153 -2.340.012Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.531.138 53.858.093Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler85.500 40.870Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -27.616.638 53.817.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 20.069.422 9.232.664Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-165.309 -372.206Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -165.309 -372.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-240.299.617 -137.571.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.008.133 -45.536.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.718 389İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.001.415 -45.537.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.809.577 -23.821.543İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.809.577 -23.821.543Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-200.628.101 -66.128.610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.940.079 7.338.891İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)75.940.079 7.338.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.206.115 -9.423.678İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 7.978İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.206.115 -9.431.656Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-118.438.511 36.083.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -5.345.926 -2.983.207Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -9.672.646 -9.012.727Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 157.75 -438.816 -9.418.787YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-114.867.132 -58.417.072Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -300.000 -2.491.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.546.356 6.298.450Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.546.356 1.611.281Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 4.687.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-116.113.488 -62.224.042Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -83.774.468 -43.219.476Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -32.339.020 -19.004.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.899.204 55.980.573Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri729.430.240 1.098.636.510Kredilerden Nakit Girişleri729.430.240 1.098.636.510Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-782.486.213 -1.015.455.454Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-782.486.213 -1.015.455.454Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.997.287 -5.907.443Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.237.153 2.340.012Ödenen Faiz-33.581.523 -33.285.995Alınan Faiz15.498.426 9.652.943YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-324.504.476 12.709.567Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.128.383 -1.448.267NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-323.376.093 11.261.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 372.351.110 293.100.022DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 48.975.017 304.361.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 48.994.009 372.692.973Finansal Yatırımlar7 0 702.662Ticari Alacaklar9 520.234.091 439.140.021Diğer Alacaklar10 1.730.131 6.398.249Türev Araçlar14 333.552 0Stoklar11 565.212.211 364.925.379Peşin Ödenmiş Giderler12 80.437.079 55.295.100Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.002.244 1.834.192Diğer Dönen Varlıklar21 29.036.725 989.489ARA TOPLAM1.246.980.042 1.241.978.065Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.640.456 8.875.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.257.620.498 1.250.853.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.840.520 3.426.520Diğer Alacaklar10 19.423 8.189Maddi Duran Varlıklar15 188.380.392 117.560.305Kullanım Hakkı Varlıkları15 25.567.815 28.551.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 118.079.902 96.416.009Peşin Ödenmiş Giderler12 7.110.094 13.215.686Ertelenmiş Vergi Varlığı29 0 5.188.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR342.998.146 264.366.516TOPLAM VARLIKLAR1.600.618.644 1.515.219.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 384.131.579 437.640.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 210.848.960 199.599.194Ticari Borçlar9 227.371.816 151.431.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 20.037.972 17.003.667Diğer Borçlar10 470.328 386.445Türev Araçlar14 0 27.283.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 27.053.478 17.241.213Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 3.843.023 8.382.612Kısa Vadeli Karşılıklar22.408.830 18.154.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 12.970.799 9.462.196Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 9.438.031 8.692.092Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 4.816.280 10.286.897ARA TOPLAM900.982.266 887.410.133Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.460.068 2.133.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER904.442.334 889.543.631UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 63.582.127 91.774.963Uzun Vadeli Karşılıklar33.464.382 27.927.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 33.464.382 27.927.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 9.595.359 1.735.531TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.641.868 121.437.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.011.084.202 1.010.981.328ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar585.415.249 500.456.850Ödenmiş Sermaye22 200.000.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.158.841 -14.123.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.158.841 -14.123.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.158.841 -14.123.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-769.323 -1.300.557Yabancı Para Çevrim Farkları-857.103 -1.300.557Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)87.780 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)87.780 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları304.216.915 324.260.715Net Dönem Karı veya Zararı88.462.498 121.636.200Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.119.193 3.781.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR589.534.442 504.238.323TOPLAM KAYNAKLAR1.600.618.644 1.515.219.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.064.076.412 646.325.815 391.429.993 258.250.282Satışların Maliyeti23 -854.793.563 -487.266.252 -315.590.926 -188.645.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)209.282.849 159.059.563 75.839.067 69.604.566BRÜT KAR (ZARAR)209.282.849 159.059.563 75.839.067 69.604.566Genel Yönetim Giderleri24 -14.543.722 -8.166.766 -2.726.567 -3.133.185Pazarlama Giderleri24 -23.613.367 -17.654.687 -7.643.805 -6.570.318Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -17.551.552 -16.529.446 -6.569.544 -6.302.778Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 31.610.077 19.181.649 6.922.456 7.520.394Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -18.821.109 -18.142.582 -3.386.393 -9.458.005ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.363.176 117.747.731 62.435.214 51.660.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 504.018 418.801 33.682 154.506Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -338.709 -46.595 -258.859 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.528.485 118.119.937 62.210.037 51.815.180Finansman Gelirleri28 34.685.623 88.980.022 4.172.848 43.462.193Finansman Giderleri28 -92.466.543 -146.385.783 -18.223.835 -68.600.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.747.565 60.714.176 48.159.050 26.676.913Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.069.422 -9.232.664 -10.541.073 -4.720.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -5.218.726 -15.501.306 -3.123.541 -6.613.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -14.850.696 6.268.642 -7.417.532 1.893.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.678.143 51.481.512 37.617.977 21.956.701DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 -562.854 13.408.022 -1.002.402 14.297.311DÖNEM KARI (ZARARI)88.115.289 64.889.534 36.615.575 36.254.012Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-347.209 8.488.621 -608.458 9.065.210Ana Ortaklık Payları88.462.498 56.400.913 37.224.033 27.188.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,44300000 0,25700000 0,18800000 0,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -0,00100000 0,02500000 -0,00200000 0,02600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.035.333 -3.156.996 -2.472.076 -941.074Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -5.863.761 -4.047.431 -3.210.489 -1.206.505Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.828.428 890.435 738.413 265.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.828.428 890.435 738.413 265.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.216.163 -1.448.267 -59.765 -77.370Yabancı Para Çevrim Farkları1.128.383 -1.448.267 -59.765 -77.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)114.000 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.220 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-26.220 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.819.170 -4.605.263 -2.531.841 -1.018.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.296.119 60.284.271 34.083.734 35.235.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar337.719 7.571.723 -644.736 9.016.226Ana Ortaklık Payları84.958.400 52.712.548 34.728.470 26.219.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976683BIST