***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 22:19
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -14.498.860 -14.498.860 -14.498.860 -1.192.520 -1.192.520 11.664.000 324.260.715 56.400.913 380.661.628 434.954.248 4.320.915 439.275.163
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Transferler
121.636.200 -121.636.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.035.333 -4.035.333 -4.035.333 443.454 87.780 87.780 531.234 88.462.498 88.462.498 84.958.399 337.720 85.296.119
Dönem Karı (Zararı)
88.462.498 88.462.498 88.462.498 -347.209 88.115.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.035.333 -4.035.333 -4.035.333 443.454 87.780 87.780 531.234 -3.504.099 684.929 -2.819.170
Sermaye Arttırımı
141.680.000 -141.680.000 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.000.000 -18.158.841 -18.158.841 -18.158.841 -857.103 87.780 87.780 -769.323 11.664.000 304.216.915 88.462.498 392.679.413 585.415.249 4.119.193 589.534.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.738.140 15.146.066
Dönem Karı (Zararı)
88.115.289 64.889.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
88.678.143 51.481.512
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-562.854 13.408.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.745.817 108.765.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 , 16 26.593.970 19.820.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
341.269 62.314
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 341.269 62.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.030.190 4.489.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 8.527.947 3.905.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 164.308 370.023
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
756.304 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 581.631 214.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.644.566 24.014.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -15.175.555 -10.483.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 22.820.121 34.498.632
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-3.237.153 -2.340.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.531.138 53.858.093
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
85.500 40.870
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -27.616.638 53.817.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 20.069.422 9.232.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165.309 -372.206
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -165.309 -372.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-240.299.617 -137.571.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.008.133 -45.536.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.718 389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.001.415 -45.537.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.809.577 -23.821.543
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.809.577 -23.821.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.628.101 -66.128.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.940.079 7.338.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.940.079 7.338.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.206.115 -9.423.678
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 7.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.206.115 -9.431.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-118.438.511 36.083.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -5.345.926 -2.983.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -9.672.646 -9.012.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 157.75 -438.816 -9.418.787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-114.867.132 -58.417.072
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -300.000 -2.491.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.546.356 6.298.450
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.546.356 1.611.281
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 4.687.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.113.488 -62.224.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -83.774.468 -43.219.476
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -32.339.020 -19.004.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.899.204 55.980.573
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
729.430.240 1.098.636.510
Kredilerden Nakit Girişleri
729.430.240 1.098.636.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-782.486.213 -1.015.455.454
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-782.486.213 -1.015.455.454
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.997.287 -5.907.443
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.237.153 2.340.012
Ödenen Faiz
-33.581.523 -33.285.995
Alınan Faiz
15.498.426 9.652.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-324.504.476 12.709.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.128.383 -1.448.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-323.376.093 11.261.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 372.351.110 293.100.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 48.975.017 304.361.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 48.994.009 372.692.973
Finansal Yatırımlar
7 0 702.662
Ticari Alacaklar
9 520.234.091 439.140.021
Diğer Alacaklar
10 1.730.131 6.398.249
Türev Araçlar
14 333.552 0
Stoklar
11 565.212.211 364.925.379
Peşin Ödenmiş Giderler
12 80.437.079 55.295.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.002.244 1.834.192
Diğer Dönen Varlıklar
21 29.036.725 989.489
ARA TOPLAM
1.246.980.042 1.241.978.065
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.640.456 8.875.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.257.620.498 1.250.853.135
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 3.840.520 3.426.520
Diğer Alacaklar
10 19.423 8.189
Maddi Duran Varlıklar
15 188.380.392 117.560.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 25.567.815 28.551.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 118.079.902 96.416.009
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.110.094 13.215.686
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 0 5.188.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
342.998.146 264.366.516
TOPLAM VARLIKLAR
1.600.618.644 1.515.219.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 384.131.579 437.640.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 210.848.960 199.599.194
Ticari Borçlar
9 227.371.816 151.431.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 20.037.972 17.003.667
Diğer Borçlar
10 470.328 386.445
Türev Araçlar
14 0 27.283.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 27.053.478 17.241.213
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 3.843.023 8.382.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.408.830 18.154.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 12.970.799 9.462.196
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.438.031 8.692.092
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.816.280 10.286.897
ARA TOPLAM
900.982.266 887.410.133
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.460.068 2.133.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
904.442.334 889.543.631
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 63.582.127 91.774.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.464.382 27.927.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 33.464.382 27.927.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 9.595.359 1.735.531
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.641.868 121.437.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.084.202 1.010.981.328
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
585.415.249 500.456.850
Ödenmiş Sermaye
22 200.000.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.158.841 -14.123.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.158.841 -14.123.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.158.841 -14.123.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-769.323 -1.300.557
Yabancı Para Çevrim Farkları
-857.103 -1.300.557
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
87.780 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
87.780 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
304.216.915 324.260.715
Net Dönem Karı veya Zararı
88.462.498 121.636.200
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.119.193 3.781.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
589.534.442 504.238.323
TOPLAM KAYNAKLAR
1.600.618.644 1.515.219.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.064.076.412 646.325.815 391.429.993 258.250.282
Satışların Maliyeti
23 -854.793.563 -487.266.252 -315.590.926 -188.645.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.282.849 159.059.563 75.839.067 69.604.566
BRÜT KAR (ZARAR)
209.282.849 159.059.563 75.839.067 69.604.566
Genel Yönetim Giderleri
24 -14.543.722 -8.166.766 -2.726.567 -3.133.185
Pazarlama Giderleri
24 -23.613.367 -17.654.687 -7.643.805 -6.570.318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -17.551.552 -16.529.446 -6.569.544 -6.302.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 31.610.077 19.181.649 6.922.456 7.520.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -18.821.109 -18.142.582 -3.386.393 -9.458.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.363.176 117.747.731 62.435.214 51.660.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 504.018 418.801 33.682 154.506
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -338.709 -46.595 -258.859 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.528.485 118.119.937 62.210.037 51.815.180
Finansman Gelirleri
28 34.685.623 88.980.022 4.172.848 43.462.193
Finansman Giderleri
28 -92.466.543 -146.385.783 -18.223.835 -68.600.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.747.565 60.714.176 48.159.050 26.676.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.069.422 -9.232.664 -10.541.073 -4.720.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.218.726 -15.501.306 -3.123.541 -6.613.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -14.850.696 6.268.642 -7.417.532 1.893.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.678.143 51.481.512 37.617.977 21.956.701
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 -562.854 13.408.022 -1.002.402 14.297.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.115.289 64.889.534 36.615.575 36.254.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-347.209 8.488.621 -608.458 9.065.210
Ana Ortaklık Payları
88.462.498 56.400.913 37.224.033 27.188.802
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,44300000 0,25700000 0,18800000 0,11000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -0,00100000 0,02500000 -0,00200000 0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.035.333 -3.156.996 -2.472.076 -941.074
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -5.863.761 -4.047.431 -3.210.489 -1.206.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.828.428 890.435 738.413 265.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.828.428 890.435 738.413 265.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.216.163 -1.448.267 -59.765 -77.370
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.383 -1.448.267 -59.765 -77.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.000 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.220 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-26.220 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.819.170 -4.605.263 -2.531.841 -1.018.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.296.119 60.284.271 34.083.734 35.235.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
337.719 7.571.723 -644.736 9.016.226
Ana Ortaklık Payları
84.958.400 52.712.548 34.728.470 26.219.342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976683
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