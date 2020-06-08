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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 08.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2019 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
10 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2020 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 09/07/2020 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849860


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RTALB 20,60 6.849.974 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.292.864 % 9,98  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.689 1.690 4,38  
Altın Gr. 370 370 2,81  
Cumhuriyet 2.396 2.427 -20,00  
Tam 2.467 2.495 -23,90  
Yarım 1.204 1.217 -11,90  
Çeyrek 602 609 -6,00  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 0,13  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,06  
B. Petrol 41,77 41,77 -0,53  
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