***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 ZincirlikuyuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanmasıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 15:00'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939027BIST