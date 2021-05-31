***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 15:20
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Davet İlanı - B Grubu.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantımızın 28/06/2021 günü saat 15:00'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939027
BIST
15:411.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.423
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1.414
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
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526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IHLGM
|1,10
|114.817.878
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.669.599
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.634.797
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.878.009
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.739.037
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|RODRG
|15,02
|754.814
|% -6,48
|
|THYAO
|13,31
|1.036.047.435
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.592.440
|% 0,38
|
|EREGL
|19,20
|486.455.134
|% -0,05
|
|EKGYO
|1,94
|415.934.475
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|380.664.887
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|415.934.475
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.738.988
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.817.878
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.036.047.435
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.592.440
|% 0,38
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4864
|8,4885
|% -0,89
|
|Euro
|10,3557
|10,3613
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,9965
|12,0567
|% -0,99
|
|Frank
|9,3883
|9,4449
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% -0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,87
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-13,83
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,69
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,69
|69,69
|0,97
|