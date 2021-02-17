***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:21
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910289
BIST
15:191.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:197,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:198,4536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:19403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 403,76
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ATEKS
|59,95
|15.426.862
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.721.540
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|155.408.864
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.379.486
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,74
|61.391.926
|% -7,95
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,30
|121.448.956
|% -7,29
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.679.759
|% 5,49
|
|SASA
|41,80
|1.518.649.233
|% 1,51
|
|HALKB
|5,77
|1.486.799.805
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,60
|1.417.058.678
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|1.197.699.829
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,53
|726.358.792
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.679.759
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.486.799.805
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|606.648.976
|% -1,20
|
|KARSN
|5,02
|776.924.742
|% 2,24
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0028
|7,0070
|% 0,20
|
|Euro
|8,4466
|8,4536
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% -0,06
|
|Frank
|7,7954
|7,8424
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8638
|1,8732
|% 0,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.726
|-5,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-2,52
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-1,22
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,32
|64,32
|0,97
|
Seans Raporu
15:19
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15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
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15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.20 ) 1, 348
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, ARZUM, HATEK, YUNSA, UFUK, HALKB, SAYAS, IDGYO, VAKFN, KLMSN
-
15:31
SEKFK, BSOKE, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında