***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 13:47
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004414
BIST
15:191.950
En Yüksek
|Değişim
|: 5,33%
|| 98,59
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.950
En Düşük
1.866
15:1913,9091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1139
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:1915,6312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2143
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:19851,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,87
|Açılış
|: 851,43
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,29
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TIRE
|9,46
|27.344.786
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.851.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,63
|660.755.818
|% -3,40
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|ULUUN
|6,29
|38.696.497
|% -2,63
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|EREGL
|30,50
|1.876.500.178
|% 4,88
|
|GARAN
|11,38
|1.057.508.850
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,22
|1.030.823.460
|% 6,35
|
|SASA
|45,42
|761.612.941
|% 7,89
|
|EKGYO
|2,05
|441.775.292
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,67
|751.910.095
|% 3,97
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|HUNER
|2,76
|362.764.788
|% 3,76
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8512
|13,8697
|% -1,09
|
|Euro
|15,5413
|15,5894
|% -1,62
|
|Sterlin
|18,5826
|18,6758
|% -0,69
|
|Frank
|14,9791
|15,0693
|% -0,73
|
|Riyal
|3,7015
|3,7200
|% -0,63
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 01 artarak (% 5.17 ) 2, 177
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TIRE, PENTA
-
15:32XU100
Endeks 1, 946 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 11 üstünde . İşlem hacmi 23, 765.00 milyon TL de
-
15:31OSTIM
Yüzde 8.22 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 235, 072 adet işlem
-
15:30TIRE
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 353 adet işlem