***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 20:07
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 04.08.2022, 19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gerek oy haklarının ve gerekse de yönetim kurulunda salt çoğunluğu sağlayan imtiyazlı payların Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi (çağrı) yükümlülüğü 11,4727 TL pay başına fiyat üzerinden 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi (çağrı) süreci 05.09.2022 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
‘Zorunlu Pay Alım Teklifi' sürecine 1 (bir) yatırımcı 0,208 adet Karel Elektronik payı ile karşılık vermiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060306
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
18:051.002,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2127
|18,2255
|% 0,14
|
|Euro
|18,0867
|18,1054
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9168
|21,0217
|% 0,13
|
|Frank
|18,5114
|18,6229
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.755
|6.820
|55,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de