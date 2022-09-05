***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 04.08.2022, 19.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gerek oy haklarının ve gerekse de yönetim kurulunda salt çoğunluğu sağlayan imtiyazlı payların Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi (çağrı) yükümlülüğü 11,4727 TL pay başına fiyat üzerinden 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi (çağrı) süreci 05.09.2022 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.‘Zorunlu Pay Alım Teklifi' sürecine 1 (bir) yatırımcı 0,208 adet Karel Elektronik payı ile karşılık vermiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060306BIST