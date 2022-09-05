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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2022 20:07
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022, 30.06.2022, 05.07.2022, 04.08.2022, 19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin gerek oy haklarının ve gerekse de yönetim kurulunda salt çoğunluğu sağlayan imtiyazlı payların Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi (çağrı) yükümlülüğü 11,4727 TL pay başına fiyat üzerinden 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi (çağrı) süreci 05.09.2022 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
‘Zorunlu Pay Alım Teklifi' sürecine 1 (bir) yatırımcı 0,208 adet Karel Elektronik payı ile karşılık vermiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060306


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