***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARDA DENİZHAN Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış DirektörüCANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence DirektörüGÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Liderihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040837BIST