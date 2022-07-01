***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 18:29
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARDA DENİZHAN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040837
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0643
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0689
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05972,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,82
|Açılış
|: 972,75
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,17
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7532
|16,7627
|% 0,39
|
|Euro
|17,4434
|17,4585
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,1103
|20,2112
|% -0,78
|
|Frank
|17,3462
|17,4507
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4521
|4,4744
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,13
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|