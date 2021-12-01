***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna katkısı hedeflenmektedirAçıklamalarVahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. (VAHAA) ile imzaladığımız sözleşme kapsamında VAHAA'nın ürünlerini üretecek ve aynı zamanda VAHAA'ya ArGe desteği vereceğiz.Üreteceğimiz ürünler ev ortamında GDO'suz tohumlarla pestisitsiz bitki hasat edilmesini temin edip sağlıklı beslenmeyi destekleyecektir. Nesnelerin interneti tabanlı tasarlanmış olan bu ürünlerle uzaktan kumandayla kapalı ortamda ışık, su ve besin dengesi kontrollü üretim yapılabilecektir.Üretimlerine 2022 yılında başlanması planlanmış olan söz konusu ürünlerin satışından 5 yılda 5 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmesi öngörülmektedir.Sözleşme şirketimizin nesnelerin interneti alanındaki yönelimini göstermesi bakımından tarafımızdan açıklanmaya değer bulunmuştur.Konuyla ilgili basın bülteni ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980429BIST