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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.12.2021 11:11
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar

Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. (VAHAA) ile imzaladığımız sözleşme kapsamında VAHAA'nın ürünlerini üretecek ve aynı zamanda VAHAA'ya ArGe desteği vereceğiz.
Üreteceğimiz ürünler ev ortamında GDO'suz tohumlarla pestisitsiz bitki hasat edilmesini temin edip sağlıklı beslenmeyi destekleyecektir. Nesnelerin interneti tabanlı tasarlanmış olan bu ürünlerle uzaktan kumandayla kapalı ortamda ışık, su ve besin dengesi kontrollü üretim yapılabilecektir.
Üretimlerine 2022 yılında başlanması planlanmış olan söz konusu ürünlerin satışından 5 yılda 5 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmesi öngörülmektedir.
Sözleşme şirketimizin nesnelerin interneti alanındaki yönelimini göstermesi bakımından tarafımızdan açıklanmaya değer bulunmuştur.
Konuyla ilgili basın bülteni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980429


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PRKAB 77,55 78.531.008 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
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