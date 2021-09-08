***KAREL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
08.09.2021 10:18
***KAREL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 06/09/2021 tarihinde başlayan % 242,93552 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 08/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962491
BIST
15:311.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:318,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3110,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:31488,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,18
|Açılış
|: 488,92
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ORCAY
|14,33
|159.148.721
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.023.192
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.432
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.241.800
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.622.192
|% -3,28
|
|YAPRK
|33,92
|13.358.711
|% -2,81
|
|KONTR
|69,55
|241.515.150
|% 2,73
|
|EGEPO
|6,76
|236.939.062
|% 5,13
|
|ORCAY
|14,33
|159.148.721
|% 9,98
|
|RTALB
|25,20
|154.852.726
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,32
|148.889.467
|% 4,45
|
|ODAS
|1,48
|76.890.173
|% 2,07
|
|EGEPO
|6,76
|236.939.062
|% 5,13
|
|TURSG
|5,13
|135.322.701
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,98
|20.807.402
|% 2,08
|
|HDFGS
|2,92
|58.923.227
|% 3,91
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4765
|8,4778
|% 0,18
|
|Euro
|10,0237
|10,0354
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6697
|11,7282
|% 0,47
|
|Frank
|9,1894
|9,2448
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|