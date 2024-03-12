***KARSN* *DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2024 22:17
***KARSN******DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [DGRVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 700.000.000 TL (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/362 sayılı toplantısında görüşülüp Kurulca onaylamıştır. Kurulun başvurumuza ilişkin kararı ve onaylı ihraç belgesi 12.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ilgili karara konu onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258235
BIST
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18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
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|Önceki Kapanış
|: 9.132
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8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,7700
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|Önceki Kapanış
|: 33,0400
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32,1157
En Düşük
31,9577
18:0535,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1473
|Açılış
|: 35,6000
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|Önceki Kapanış
|: 35,9000
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35,1974
En Düşük
34,9202
18:052.227,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,14
|Açılış
|: 2.227,50
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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2.228,96
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0804
|32,0998
|% 0,14
|
|Euro
|35,0749
|35,1420
|% 0,26
|
|Sterlin
|41,7937
|42,0031
|% -0,04
|
|Frank
|37,2442
|37,4309
|% -0,02
|
|Riyal
|8,7129
|8,7566
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|923,54
|927,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,50
|1.041,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,08
|2.158,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
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17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
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17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem