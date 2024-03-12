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***KARSN* *DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

12.03.2024 22:17
***KARSN* *DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***KARSN******DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [DGRVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 700.000.000 TL (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/362 sayılı toplantısında görüşülüp Kurulca onaylamıştır. Kurulun başvurumuza ilişkin kararı ve onaylı ihraç belgesi 12.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ilgili karara konu onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258235


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