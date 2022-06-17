***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.06.2022 17:29
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
17.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 17.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038053
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0329
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3486
En Düşük
17,2421
17:5918,2032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0720
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,83
|Açılış
|: 1.025,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3267
|17,3312
|% 0,19
|
|Euro
|18,1776
|18,2032
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,1213
|21,2273
|% -0,87
|
|Frank
|17,8030
|17,9102
|% -0,13
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.789
|6.909
|-57,00
|
|Yarım
|3.333
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,69
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
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17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem