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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.06.2022 17:29
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
17.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 17.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
 
 
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038053


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