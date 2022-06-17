***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.04.2022Tescil Tarihi17.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 17.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038053BIST