***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid-19 salgını etkisiyle üretim ve faaliyetlere ara verilmesi hk.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim ve faaliyetlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniTedarikçilerimizin ve müşterilerimizin salgın nedeni ile üretim faaliyetlerine ara vermiş olması, yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde sorun yaşanması ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüleri ile Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasının istenmesiVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi26.03.2020 tarihli 2020/12 numaralı Yönetim Kurulu kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarMüşterileri ve tedarikçilerimizin üretim faaliyetlerine yeniden başlamaları, yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde yaşanan sorunların ortadan kalkması ve Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedir.AçıklamalarBütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışan sağlığını tehlikeye atmamak ve bu süreci en az zararla atlatma çabalarımız doğrultusunda, gerek tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin salgın nedeni ile üretim faaliyetlerine ara vermiş olması, gerekse yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde sorun yaşanması ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüleri paralelinde, çalışan sağlığını ve istihdamımızı koruyabilmek amacı ile üretime ara verilmesine ve kısa çalışma başvurusunun yapılmasına, ayrıca Şirketimizin tüm lokasyonlarında 01.04.2020 - 10.04.2020 tarihleri arasında tüm faaliyetlere ara verilmesine karar verilmiş olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832374BIST