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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

26.03.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid-19 salgını etkisiyle üretim ve faaliyetlere ara verilmesi hk.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin salgın nedeni ile üretim faaliyetlerine ara vermiş olması, yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde sorun yaşanması ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüleri ile Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasının istenmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
26.03.2020 tarihli 2020/12 numaralı Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Müşterileri ve tedarikçilerimizin üretim faaliyetlerine yeniden başlamaları, yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde yaşanan sorunların ortadan kalkması ve Covid-19 salgınının kontrol altına alınması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışan sağlığını tehlikeye atmamak ve bu süreci en az zararla atlatma çabalarımız doğrultusunda, gerek tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin salgın nedeni ile üretim faaliyetlerine ara vermiş olması, gerekse yurt içi ve yurt dışı parça tedariğinde sorun yaşanması ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüleri paralelinde, çalışan sağlığını ve istihdamımızı koruyabilmek amacı ile üretime ara verilmesine ve kısa çalışma başvurusunun yapılmasına, ayrıca Şirketimizin tüm lokasyonlarında 01.04.2020 - 10.04.2020 tarihleri arasında tüm faaliyetlere ara verilmesine karar verilmiş olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832374


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