***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir, tescil bildirimi yapılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi No:53 16280 Nilüfer / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması.4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 21 Nisan 2022 günü saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.-2021 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.-2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Okan BAŞ, Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR, Sn. Muhsin MENGÜTÜRK, Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU (Bağımsız Üye), Sn. Müfit ATASEVEN (Bağımsız Üye) ve Sn. Ahmet Nezih OLCAY (Bağımsız Üye)seçilmişlerdir.-2022 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 KARSAN 21.04.2022 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 KARSAN 21.04.2022 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarKarsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038052BIST