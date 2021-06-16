***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih05/02/2021İhale SonucuŞirketimizin teklifi ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olarak kararlaştırılmıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını detaylı olarak duyurmuştu. Söz konusu iptal davasının reddine karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, karara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Öte yandan, Şirketimiz 9 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 9 Şubat 2021 tarihinde verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına karşı da hukuki yollara başvurmuş olup, süreç devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942740BIST