***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu yıl 19. kez düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda KARSAN, ‘1.000 veya Daha Fazla Çalışanı Olan Kuruluşlarda Yılın Teknik İnovasyonu' kategorisinde 'Otonom e-ATAK' projesi ile Altın Stevie ödülünü kazanırken, ‘Büyüme Başarısı' kategorisinde ise ‘e-Volution of Karsan' stratejisi ile Bronz Stevie ödüllerini aldı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057086BIST