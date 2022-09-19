***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:54
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu ile hareket eden KARSAN, e-ATA HYDROGEN'in dünya lansmanını Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda bugün gerçekleştirmektedir.
Elektrikli ve Otonom ürün ailesine Hidrojen Yakıtlı yeni aracını ekleyen Şirketimiz, elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıma hedefi ve gayreti ile çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur,
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063977
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.377
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07980,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,97
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.658.402
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.360.796
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.177.760
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2836
|18,3111
|% 0,30
|
|Euro
|18,3124
|18,3494
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7674
|20,8715
|% -0,10
|
|Frank
|18,8435
|18,9570
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,78
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.674
|6.758
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-0,87
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HALKB, ISCTR
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HEKTS, VESTL
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 72 kaybederek (% -5.45 ) 2, 838
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, DENGE, MEPET, HKTM, RODRG, IZFAS, MERKO
-
17:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ASELS, EKGYO, ISCTR, SKBNK, HALKB, VAKBN, TSKB, NTHOL, IHLAS, ISGYO