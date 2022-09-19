***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu ile hareket eden KARSAN, e-ATA HYDROGEN'in dünya lansmanını Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda bugün gerçekleştirmektedir.Elektrikli ve Otonom ürün ailesine Hidrojen Yakıtlı yeni aracını ekleyen Şirketimiz, elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıma hedefi ve gayreti ile çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur,İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063977BIST