***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 17:28
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elektrikli toplu taşıma pazarında yurtdışındaki varlığını Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika pazarında da güçlendirme vizyonu kapsamında Şirketimiz, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirmiş olup Kanada'nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracı hizmete başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095393
BIST
17:325.396
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 279,52
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.401
En Düşük
4.961
17:3218,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:3219,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:321.114,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.114,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BTCIM
|39,16
|44.455.527
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|46.595.665
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.074.105
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.943.440
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,24
|309.021.337
|% -8,05
|
|MARTI
|5,13
|136.566.739
|% -6,39
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|EREGL
|42,28
|11.937.682.419
|% 5,49
|
|THYAO
|142,70
|10.412.034.921
|% 5,55
|
|ASELS
|63,60
|8.335.789.429
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,53
|6.590.612.496
|% 8,50
|
|EKGYO
|9,25
|5.185.152.411
|% 9,08
|
|EKGYO
|9,25
|5.185.152.411
|% 9,08
|
|KRDMD
|19,53
|6.590.612.496
|% 8,50
|
|YKBNK
|10,99
|3.424.329.088
|% 4,87
|
|EREGL
|42,28
|11.937.682.419
|% 5,49
|
|SKBNK
|2,89
|719.400.002
|% 5,86
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7537
|18,7673
|% 0,02
|
|Euro
|19,7135
|19,7303
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,2581
|22,3697
|% -0,14
|
|Frank
|19,9311
|20,0512
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9742
|4,9991
|% -0,06
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|9,74
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|6,79
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.551
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.656
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,21
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|1,29
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47GMTAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 407 adet işlem
-
17:46RYSAS
Yüzde 9.59 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 479, 636 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 312, 13 artarak (% 5.61 ) 5, 872
-
17:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BTCIM, ORCAY
-
17:45XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 46 üstünde . İşlem hacmi 124, 312.00 milyon TL de