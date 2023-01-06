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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2023 17:28
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Elektrikli toplu taşıma pazarında yurtdışındaki varlığını Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika pazarında da güçlendirme vizyonu kapsamında Şirketimiz, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirmiş olup Kanada'nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracı hizmete başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095393


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