***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSN72212 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.07.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSN72212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.700.000Kupon Sayısı 8İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,0419 12,2 12,77 903.444,3 Evet2 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 3,8987 15,64 16,58 1.157.913,9 Evet3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 4,1175 16,52 17,57 1.222.897,5 Evet4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,0976 19,38 20,81 1.513.987,2 Evet5 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 4,7373 19,88 21,436 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 5,1803 20,11 21,677 25.04.2022 22.04.2022 25.04.20228 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 29.700.000 TL tutarındaki tahvilin 24.01.2022 tarihinde yapılacak olan 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,1803 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971710BIST