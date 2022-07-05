***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.07.2022 14:43
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKRSNE2216 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSNE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.650.000
Kupon Sayısı 8
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,0796 16,1854 17,1915 924.029,4 Evet
2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,3952 17,6291 18,8304 995.512,8 Evet
3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,2047 20,876 22,5696 1.178.864,55 Evet
4 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 5,1725 20,7468 22,4192 1.171.571,25 Evet
5 04.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 5,1295 20,5744 22,2186 1.161.831,75 Evet
6 05.04.2022 04.04.2022 05.04.2022 6,184 24,804 27,2104 1.400.676 Evet
7 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 6,5914 26,438 29,1794 1.492.952,09 Evet
8 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 6,3519 25,7605 28,371
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (Trk) 28.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE2216 ISIN kodlu 22.650.000 TL nominal tutarlı 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin 1.492.952,09 TL'lik 7. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041612
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