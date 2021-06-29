***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin GRI tarafından onaylanan 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944687BIST