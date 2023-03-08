***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.03.2023 01:23
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121406
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9389
En Düşük
18,8991
18:0519,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0283
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,9873
En Düşük
19,8891
18:051.100,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.100,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.104,45
En Düşük
1.100,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9193
|18,9264
|% 0,03
|
|Euro
|19,9230
|19,9318
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,2806
|22,3923
|% -0,13
|
|Frank
|19,9760
|20,0963
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.102
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.497
|7.575
|-8,00
|
|Yarım
|3.663
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.853
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem