***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121406BIST