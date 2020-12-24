***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 15:41
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894763
BIST
16:591.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
16:597,5747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0658
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
16:599,2383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0919
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
16:59456,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,89
|Açılış
|: 456,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRSAN
|33,66
|305.807.726
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.347.274
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.405.864
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,37
|822.571.865
|% -9,65
|
|NIBAS
|65,00
|18.736.578
|% -7,14
|
|PEKGY
|2,89
|752.878.031
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,36
|43.370.137
|% -6,22
|
|GARAN
|10,04
|3.113.540.979
|% 0,80
|
|THYAO
|12,84
|1.628.729.593
|% 3,05
|
|PETKM
|5,16
|1.524.234.012
|% 2,18
|
|IPEKE
|13,76
|1.487.199.143
|% 8,77
|
|ECILC
|7,85
|1.288.663.293
|% 7,83
|
|SKBNK
|1,54
|1.018.733.896
|% -2,53
|
|GARAN
|10,04
|3.113.540.979
|% 0,80
|
|PETKM
|5,16
|1.524.234.012
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,07
|860.985.337
|% 0,66
|
|PEKGY
|2,89
|752.878.031
|% -6,77
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5719
|7,5747
|% -0,86
|
|Euro
|9,2308
|9,2383
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,2635
|10,3150
|% -0,26
|
|Frank
|8,4751
|8,5262
|% -1,12
|
|Riyal
|2,0121
|2,0221
|% -0,89
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,48
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-19,69
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-9,52
|
|Çeyrek
|730
|746
|-4,76
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,33
|
Seans Raporu
16:59
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