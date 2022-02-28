***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004983
BIST
11:411.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -11,59
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:4113,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0617
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7779
11:4115,6060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0244
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:41845,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,55
|Açılış
|: 845,27
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EDATA
|22,10
|9.358.428
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,20
|52.262.819
|% 9,30
|
|SANEL
|8,18
|3.314.524
|% 9,07
|
|OZKGY
|7,06
|57.078.622
|% 8,95
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|IHEVA
|0,99
|24.621.390
|% -8,33
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,52
|1.656.500.373
|% -2,86
|
|EREGL
|31,22
|961.823.628
|% 0,19
|
|KRDMD
|11,44
|660.680.628
|% 1,06
|
|ASELS
|21,28
|440.798.964
|% 3,60
|
|SISE
|12,21
|373.486.542
|% -0,73
|
|ADESE
|0,69
|56.287.637
|% 6,15
|
|YKBNK
|3,58
|292.476.646
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,00
|141.542.799
|% -1,96
|
|THYAO
|26,52
|1.656.500.373
|% -2,86
|
|KRDMD
|11,44
|660.680.628
|% 1,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8445
|13,8570
|% 0,45
|
|Euro
|15,4767
|15,5878
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4119
|18,5043
|% -0,19
|
|Frank
|14,8680
|14,9576
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6731
|3,6916
|% 0,18
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,03
|
|Altın Gr.
|844
|845
|5,79
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
|