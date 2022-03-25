***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 14:07
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012979
BIST
14:242.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:2414,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:2416,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0200
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,3200
En Düşük
16,2900
14:24930,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,16
|Açılış
|: 930,58
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:24
|PKENT
|255,60
|115.895.918
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.332.521
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|KARTN
|54,75
|33.837.765
|% -4,37
|
|ANHYT
|14,04
|17.562.058
|% -3,95
|
|SELGD
|4,12
|1.935.641
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,42
|1.078.960.660
|% 0,33
|
|THYAO
|28,22
|769.920.947
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,55
|705.296.560
|% 7,47
|
|SASA
|58,95
|669.568.635
|% 0,68
|
|EREGL
|33,40
|572.325.878
|% -0,36
|
|KARSN
|4,62
|444.053.452
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,26
|290.412.467
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|313.895.030
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.078.960.660
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,27
|128.707.713
|% 0,44
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8311
|14,8420
|% 0,12
|
|Euro
|16,3000
|16,3100
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5003
|19,5981
|% 0,10
|
|Frank
|15,9485
|16,0446
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,13
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-7,95
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,85
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,39
|
Seans Raporu
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