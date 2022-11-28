***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 15:52
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082597
BIST
17:144.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 75,82
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1418,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1419,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:141.048,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.048,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CEOEM
|16,50
|123.944.795
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|NTGAZ
|45,82
|79.388.064
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,84
|267.489.554
|% -9,43
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,48
|56.028.559
|% -8,83
|
|IHAAS
|87,20
|67.307.495
|% -8,36
|
|MIATK
|129,30
|147.700.867
|% -7,91
|
|THYAO
|115,80
|8.749.222.942
|% 1,76
|
|PETKM
|18,20
|4.642.115.257
|% 4,90
|
|EREGL
|42,18
|4.294.586.166
|% 0,72
|
|ASELS
|48,72
|4.131.445.636
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,99
|3.344.019.162
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.325.918.060
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|YKBNK
|11,94
|3.687.519.292
|% 4,28
|
|VAKBN
|10,14
|2.744.089.014
|% 6,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6217
|18,6302
|% -0,02
|
|Euro
|19,4427
|19,4536
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,3909
|22,5032
|% -0,37
|
|Frank
|19,6525
|19,7708
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,03
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-2,10
|