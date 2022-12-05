***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:22
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084188
BIST
10:324.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 14,71
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:3218,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:3219,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0389
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:321.079,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.079,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GLCVY
|31,68
|40.906.384
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|243.827.469
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|72.279.014
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.635.795
|% 9,97
|
|PRKME
|20,20
|68.767.555
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|5.846.184
|% -9,94
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|BFREN
|3.564,50
|15.833.393
|% -8,60
|
|KONTR
|143,10
|106.481.494
|% -8,15
|
|THYAO
|131,00
|1.952.046.626
|% 2,10
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
|
|EREGL
|41,46
|790.212.929
|% 0,10
|
|KOZAL
|395,80
|720.479.103
|% 0,97
|
|TUPRS
|485,10
|649.100.484
|% 0,83
|
|EKGYO
|7,27
|556.924.416
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
|
|ADESE
|1,76
|104.821.598
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,69
|126.328.875
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|109.670.972
|% 2,65
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6391
|% 0,03
|
|Euro
|19,6607
|19,6682
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8648
|22,9795
|% 0,20
|
|Frank
|19,8379
|19,9574
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|1,96
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.211
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.497
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,89
|0,03
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,36
|
Seans Raporu
10:32
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