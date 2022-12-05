***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 17:46
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084446
BIST
17:334.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,06
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:3318,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:3319,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0607
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:331.072,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.071,59
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EMKEL
|5,17
|28.912.300
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|104.075.590
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.127.685
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|303.294.402
|% 9,99
|
|SNICA
|35,10
|1.434.505.719
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|742.517.222
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.518.415
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.876.328
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.721.015
|% -9,97
|
|THYAO
|140,60
|13.024.332.078
|% 9,59
|
|EREGL
|42,76
|11.878.727.482
|% 3,24
|
|KRDMD
|16,23
|7.815.738.776
|% 9,96
|
|ASELS
|49,92
|5.141.271.080
|% 6,12
|
|EKGYO
|7,21
|3.946.655.035
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,21
|3.946.655.035
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,23
|7.815.738.776
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,22
|2.963.292.391
|% -2,11
|
|EREGL
|42,76
|11.878.727.482
|% 3,24
|
|ADESE
|1,85
|426.854.116
|% 9,47
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6269
|18,6402
|% 0,03
|
|Euro
|19,6782
|19,6900
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7436
|22,8577
|% -0,33
|
|Frank
|19,7686
|19,8877
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-9,01
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.188
|7.250
|-24,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,25
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|2,31
|