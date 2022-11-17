***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 14:41
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080865
BIST
16:004.552
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -116,03
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:0018,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:0019,2331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0999
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2137
16:001.056,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.056,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MEGAP
|6,49
|69.827.732
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|69.827.732
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|132.903.615
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|46.939.403
|% 9,99
|
|BRLSM
|26,88
|131.668.675
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.287.799
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.693.280
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.299.827.004
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.405.967.837
|% -9,97
|
|HEKTS
|46,14
|904.027.774
|% -9,97
|
|THYAO
|108,00
|9.486.210.728
|% 3,25
|
|EREGL
|37,30
|5.926.928.831
|% 0,70
|
|ASELS
|41,34
|5.106.552.287
|% 3,77
|
|KONTR
|194,10
|4.405.967.837
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,67
|2.896.939.524
|% -6,03
|
|EKGYO
|5,53
|1.702.214.789
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,15
|958.699.201
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,67
|2.896.939.524
|% -6,03
|
|HALKB
|9,90
|2.727.290.496
|% -3,70
|
|ISCTR
|9,56
|2.472.378.342
|% -3,63
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6216
|% 0,17
|
|Euro
|19,2266
|19,2379
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,9130
|22,0229
|% -0,79
|
|Frank
|19,5197
|19,6373
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,19
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-10,84
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.056
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|7.054
|7.161
|-43,00
|
|Tam
|7.021
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.410
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-1,50
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 07 kaybederek (% -2.09 ) 4, 025
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, PRDGS, KATMR, IMASM, AKENR, DOKTA, ALFAS, KRSTL, BOBET, MEGAP
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SASA, SILVR, DOGUB, KERVN, KONTR, HEKTS, SMRTG
-
16:13
GSRAY, CLEBI, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
KERVN, EMNIS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında